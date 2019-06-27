"Интерфакс" опубликовал рейтинг фундаментальной эффективности регионов РФ

Группа "Интерфакс" опубликовала ежегодный рейтинг регионов России по экологической и энергетической эффективности бизнеса 2019 года.

В топ-10 рейтинга фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности регионального бизнеса - 2019 представлены Республика Чувашия, Астраханская и Вологодская область, Республика Бурятия, Калининградская и Белгородская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Нижегородская и Ярославская области.

Для подготовки рейтинга использованы оценки 5735 предприятий (в 2018 году - 5424) из 84 субъектов РФ (кроме Севастополя).

Новацией рейтинга-2019 стало дополнение его критерием развитости муниципальной инфраструктуры, определенной для всех субъектов.

"Сравнение показателей предприятий в разных типах расселения наглядно показало закономерности изменения эффективности бизнеса по мере развития разных компонентов инженерной инфраструктуры", - сообщил Александр Мартынов, руководитель проекта и автор методики расчета рейтингов фундаментальной эффективности компаний и регионов группы "Интерфакс". "Применение этих закономерностей к реальным пропорциям инженерного обустройства городов и районов позволило оценить вклад муниципальной инфраструктуры в эффективную работу местного бизнеса. Для рейтинга на уровне регионов инфраструктурный критерий был сформирован путем обобщения оценок всех муниципальных образований, входящих в каждый субъект федерации", - пояснил Мартынов.

Удельные значения экологической чистоты и энергоемкости предприятий каждого региона были сопоставлены с уровнем наилучших технологий в своих отраслях.

Первоначально регионы ранжированы по отдельным критериям. По сумме мест в шести суб-рейтингах проведено интегральное ранжирование.

К фундаментальным факторам относятся энергоресурсная эффективность хозяйственной деятельности, технологическое совершенство применяемого в производстве оборудования, развитость муниципальной инфраструктуры, социальная ответственность (прозрачность) бизнеса и общая динамика эффективности.

Такой набор критериев, по мнению авторов методики, отражает способность регионального бизнеса выполнять полезную работу с низким воздействием на окружающую среду, экономным (ниже отраслевого уровня) расходом ресурсов и энергии, с минимальными потерями устойчивости экосистем в регионах присутствия, а также демонстрирует социально-ответственный подход к раскрытию экологической отчетности компаний.

"Созданная "Интерфаксом" методика - новый управленческий инструмент, который позволяет осуществлять независимую оценку хода технологической модернизации, выполнения региональных экологических программ и мер энергосбережения, а также верифицировать мнения экспертов об эффективности экономики и качестве управления отдельных отраслей и регионов", - уточнил Мартынов.

В рамках проекта отдельно составлены списки по каждому из шести критериев рейтинга, и для каждого субъекта подготовлены краткие сравнительные обзоры, где названы компании, показатели которых позитивно или негативно влияют на общий рейтинг региона.

Оценки компаний опираются на данные об отходах, выбросах, стоках, удельной энергоемкости производственных процессов и устойчивости природных экосистем в местах размещения предприятий. В расчетах устранены последствия статистического разброса оценок при малом числе обследуемых компаний (менее 20% регионального производства). Эта корректировка позволяет сравнивать большие и малые регионы. Лидеры рейтинга являются передовыми не за счет размеров своих экономик, а за счет способности успешно и бережно к природе развиваться на тех ресурсах, которыми они располагают.

Полная версия рейтинга регионов России и методология его составления доступны по ссылке.

Источник: Интерфакс