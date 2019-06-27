Росэнергоатом: Курская область станет площадкой для реализации цифровых проектов в сфере клиентских энергосбытовых сервисов

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт и генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко в рамках Среднерусского экономического форума подписали «дорожную карту» по реализации ряда совместных мероприятий на территории региона расположения Курской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом»).

Данная карта была разработана совместно представителями АО «АтомЭнергоСбыт» и Концерна «Росэнергоатом» в рамках Соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Администрацией Курской области*.

Среди мероприятий новой «дорожной карты» - развитие целого ряда цифровых проектов энергосбытовой компании, которые направлены на совершенствование клиентского обслуживания.

В частности, АтомЭнергоСбыт уже развивает сервисы «Мобильное приложение», «Личный кабинет клиента», «Видео ЦОК», «Интерактивный контакт-центр». Среди планов - внедрение новых систем коммуникации с клиентами на омниканальной платформе.

Отдельные моменты «дорожной карты» направлены на предстоящее внедрение системы интеллектуального учета энергоресурсов, предусмотренное действующим законодательством с 2020 года.

* Подписание Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Администрацией Курской области состоялось 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение, подписанное гендиректором Росатома Алексеем Лихачёвым и врио губернатора региона Романом Старовойтом, направлено на развитие научно-технического, инновационного, производственного сотрудничества и подтверждает долгосрочное партнерство Росатома, как одного из лидеров российской экономики и такого перспективного региона, как Курская область.

АО «Концерн Росэнергоатом» — ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России по объему выработки электроэнергии и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт.

АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ, которая входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» — электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом». Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс. юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями АО «АтомЭнергоСбыт» электроэнергии в 2018 году составил 16 млрд кВтч.