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Модернизация

"Россети Северо-Запад" внедряют единую систему мониторинга оборудования телемеханики и связи

В настоящее время на объектах электросетевого комплекса компании «Россети Северо-Запад» эксплуатируются системы связи и телемеханики, которые обеспечивают наблюдение за состоянием и управление режимом работы электрической сети. Данные телеметрии поступают в центры управления сетями семи регионов присутствия компании – Вологодской, Архангельской, Псковской, Мурманской, Новгородской областей, республик Карелия и Коми.

Вместе с тем, в случае даже незначительной, на первый взгляд, неисправности устройств телемеханики и связи, диспетчер может потерять связь с энергообъектом. Чтобы предупредить нештатную ситуацию, специалисты филиалов компании внедряют эффективную систему мониторинга. Она обеспечивает контроль состояния оборудования систем связи и телемеханики, выявляет перегрузки каналов связи и отклонения от заданных параметров качества передачи информации.

– Наша задача – работать на опережение, чтобы оперативно выявлять угрозы нарушения нормальной работы систем управления и не допустить потери наблюдаемости и управляемости электросетевым комплексом, – подчеркивает руководитель IT-подразделения компании «Россети Северо-Запад» Виталий Шапаренко. – Новая система позволит диагностировать абсолютно все элементы систем телемеханики и связи на подстанциях и в диспетчерских пунктах, вплоть до работы бесперебойных источников питания. Помимо этого, на базе одного из филиалов организуем Центр мониторинга, который будет круглосуточно наблюдать за качеством связи сразу в семи регионах. В случае возникновения угроз критических ситуаций специалисты смогут в кратчайшие сроки локализовать проблему.

Внедрение единой системы мониторинга повысит надежность систем управления энергетическими объектами сетевой компании.

Компания: Россети Северо-Запад

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