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Инвестиции (проекты)

Строительство линии скоростного трамвая до Колпино начнется в 2020 году

Строительство линии скоростного трамвая до Колпино начнется в 2020 году

28 июня 2019, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт 

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Строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Южная» Фрунзенского радиуса до Колпино начнется в будущем году. Об этом заявил врио губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, в настоящее время эта линия проектируется.

“Ъ-СПб” писал, что проект линии скоростного трамвая до Колпино был одобрен на заседании совета по инвестициям в 2016 году. Проектную документацию разрабатывает компания «ГеоКад», эти работы должны быть закончены к концу текущего года.

Протяженность линии составит 12,7 км.

 

Ъ-СПб

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