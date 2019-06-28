Строительство линии скоростного трамвая до Колпино начнется в 2020 году

Строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Южная» Фрунзенского радиуса до Колпино начнется в будущем году. Об этом заявил врио губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, в настоящее время эта линия проектируется.

“Ъ-СПб” писал, что проект линии скоростного трамвая до Колпино был одобрен на заседании совета по инвестициям в 2016 году. Проектную документацию разрабатывает компания «ГеоКад», эти работы должны быть закончены к концу текущего года.

Протяженность линии составит 12,7 км.

Ъ-СПб