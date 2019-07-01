108 млн рублей направлено на строительство ж/д путей в Краснодарском крае

Инвестиции в строительство вторых путей и развитие железнодорожных узлов Северо-Кавказской железной дороги на территории Краснодарского края превысили 100 млн рублей. Как 1 июля сообщает пресс-служба СКЖД, это данные за первые пять месяцев 2019 года.

- В текущем году в рамках реализации программы «Строительство вторых путей, развитие железнодорожных узлов, пограничных и сортировочных станций» направлено 108 млн рублей, - уточнили в пресс-службе, добавив, что работы ведутся на участке Тимашевская – Кирпильский.

При строительстве второго пути уже завершена отсыпка земляного полотна и установка опор контактной сети. Рабочие уложили свыше 8,5 км рельсо-шпальной решетки и установили два стрелочных перевода. Кроме этого завершен монтаж шумозащитного экрана.

В ходе работ разъезд Кирпильский ликвидирован. У железнодорожного полотна на перегоне Тимашевская – Гречаная введена в действие автоблокировка. Продолжаются работы на станции Тимашевская, где в настоящее время подходит к концу строительство трехэтажного поста электрической централизации.

По сообщению пресс-службы СКЖД, строительство вторых путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций позволит сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов.

Как ранее писали «Кубанские новости», в СКЖД составлен рейтинг самых загруженных вокзалов. В топ-10 семь позиций заняли железнодорожные вокзалы Краснодарского края.

Кубанские Новости