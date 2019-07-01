Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттаха Сиси.

Отношения России и Египта развиваются весьма энергично, отметил глава Российского государства.

“В наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень. На это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с вами подписали в октябре 2018 года. Надеюсь, мы вместе поспособствуем тому, чтобы отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс”, - отметил Владимир Путин .

Россия и Египет тесно взаимодействуют в сфере энергетики, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе по линии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), отметил по итогам переговоров глава Минэнерго России Александр Новак.

“Египет входит в число приоритетных стран стратегического интереса для наших компаний в рамках развития зарубежной деятельности. К примеру, уже сейчас на местном рынке активно работают дочерние общества компании “Лукойл”, добывающие здесь нефть, а также поставляющие ее и нефтепродукты для местного рынка. Кроме того, свой газовый актив в Египте есть у “Роснефти”, которая совместно с компаниями Eni и BP участвует в реализации проекта “Захр” по добыче углеводородов на шельфе страны”, - отметил Александр Новак.

Успешно развивается сотрудничество и в атомной сфере - уже сейчас происходит реализация проекта строительства АЭС “Эд-Дабаа” с участием российской ГК “Росатом”, добавил Министр. В перспективе российские компании заинтересованы в наращивании кооперации с египетскими коллегами по поставкам нефтегазового оборудования, а также в участии в проектах строительства тепловых и гидроэлектростанций, сказал Александр Новак.