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Встречи

Александр Новак: “Российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок”

Александр Новак: “Российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок”

1 июля 2019, 14:40
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИРАК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Ирак

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром нефти Республики Ирак Тамером Гадбаном.  Встреча министров прошла в преддверии 15-ого заседания Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК.

В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Ирака обсудили текущие вопросы взаимодействия в формате ОПЕК+, а также развитие проектов в рамках двустороннего сотрудничества России и Ирака в сфере энергетики по линии рабочей группу по энергетике Межправительственной Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе встречи Александр Новак отметил, что российские энергетические компании активно взаимодействуют с иракской стороной.

“Крупнейшие российские компании, особенно в нефтегазовой сфере, имеют очень прочные деловые отношения со своими иракскими партнерами. Уже сейчас “Лукойлом”, “Газпром нефтью” ведется успешное взаимодействие   с иракскими компаниями в рамках реализуемых проектов. Так, “Газпром нефть” является оператором разработки проекта “Бадра”, в то время как “Лукойл” участвует в двух проектах – “Западная Курна-2” и “Блок 10”, - сказал Александр Новак.

Он также добавил, что многие другие российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок, в том числе в таких сферах, как нефтесервис и поставки энергетического оборудования.

“Надеемся, что российско-иракский диалог в сфере энергетики продолжит активно развиваться и будет способствовать открытию новых перспективных направлений для развития двустороннего сотрудничества между нашими странами”, - отметил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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