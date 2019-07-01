Александр Новак: “Российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром нефти Республики Ирак Тамером Гадбаном. Встреча министров прошла в преддверии 15-ого заседания Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК.

В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Ирака обсудили текущие вопросы взаимодействия в формате ОПЕК+, а также развитие проектов в рамках двустороннего сотрудничества России и Ирака в сфере энергетики по линии рабочей группу по энергетике Межправительственной Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



В ходе встречи Александр Новак отметил, что российские энергетические компании активно взаимодействуют с иракской стороной.

“Крупнейшие российские компании, особенно в нефтегазовой сфере, имеют очень прочные деловые отношения со своими иракскими партнерами. Уже сейчас “Лукойлом”, “Газпром нефтью” ведется успешное взаимодействие с иракскими компаниями в рамках реализуемых проектов. Так, “Газпром нефть” является оператором разработки проекта “Бадра”, в то время как “Лукойл” участвует в двух проектах – “Западная Курна-2” и “Блок 10”, - сказал Александр Новак.

Он также добавил, что многие другие российские энергетические компании заинтересованы в выходе на иракский рынок, в том числе в таких сферах, как нефтесервис и поставки энергетического оборудования.