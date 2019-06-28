Дмитрий Козак провел совещание по развитию промышленности и повышению энергетической безопасности Мурманской области

Сегодня заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак провёл совещание по промышленному развитию и энергетической безопасности региона с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом и руководителями промышленных и энергетических предприятий.

Компания «Россети Северо-Запад» обслуживает в Мурманской области 131 подстанцию 35-150 кВ и более 6,3 тысячи километров ЛЭП. При этом, более 70% сетей в регионе спроектированы и построены в 60-80 годы и рассчитаны на климатический условия, существовавшие на тот момент. За прошедшее время значительно, более чем в 2,5 раза, увеличилась среднегодовая продолжительность гроз. Почти в два раза участились случаи гололёдо-изморозевых отложений с толщиной стенки диаметром до 200-250 мм. Для модернизации сетей в соответствии с изменением климатических условий в регионе требуются значительные средства.



В связи этим, Дмитрий Козак дал поручение правительству Мурманской области проработать совместно с компанией «Россети Северо-Запад» проект регуляторного соглашения для реновации электросетевого комплекса и обеспечения соответствующей программы тарифными источниками.



Для повышения устойчивости работы энергосистемы «Россети Северо-Запад» выполняет комплекс мер, включая внедрение системы раннего обнаружения гололедообразования, повышение грозоупорности ВЛ. Для сокращения времени ликвидации аварийных ситуаций реализуется программа телемеханизации питающих центров, создание цифровых каналов связи, формирование дополнительных сетевых участков.