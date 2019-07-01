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Встречи

Состоялось 15-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК

Состоялось 15-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК

1 июля 2019, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОПЕК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, ОПЕК

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось 15-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК.

Участники заседания подтвердили свою готовность обеспечить устойчивое равновесие и стабильность на нефтяном рынке, а также поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев, сообщил по итогам заседания Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

"Мониторинговый комитет рекомендовал странам ОПЕК и не-ОПЕК именно такой вариант дальнейшей кооперации. При этом обязательства по объемам сокращения добычи будут сохранены на уровне принятых на первое полугодие 2019 года”, - отметил он.

По его словам, продление на более долгий период не обсуждалось. Министр также заверил, что продолжение действия соглашения не приведет к снижению инвестиций в нефтедобывающую отрасль России.

"Уверен, что в 2019 году объём инвестиций будет на уровне 2018 года", - сказал Александр Новак.

По мнению Министра, Совместный Министерский Мониторинговый Комитет зарекомендовал себя как эффективный механизм взаимодействия.

“Ровно два с половиной года прошло с тех пор, как мы впервые договорились о координации наших действий. Это очень серьезный и гибкий инструмент, который позволяет нам принимать решения как по сокращению, так и по увеличению добычи”, - отметил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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