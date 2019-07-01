Владимир Евтушенков переизбран главой совета директоров АФК "Система"

Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков переизбран председателем совета директоров корпорации. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

Заместителем председателя совета директоров назначена профессор Высшей школы экономики Анна Белова, которая представляет миноритариев.

В минувшую субботу состоялось годовое общее собрание акционеров АФК "Система", по итогам которого утвердили состав совета директоров АФК "Система". Так, свои места в совете директоров сохранили: Владимир Евтушенков, глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, президент "Системы" Андрей Дубовсков и бывший президент АФК, глава лесопромышленной "дочки" "Системы" Segezha Group Михаил Шамолин.

Кроме того, в совет вошли: гендиректор ПАО МАК "Вымпел" Сергей Боев, основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс и бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-председатель совета директоров МТС Рон Зоммер и Белова.

ТАСС