"Эра" новых партнерств

На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Военный инновационный технополис "Эра" подписал соглашения с АО "Оптиковолоконные системы", АО "Квант-телеком", ООО "МИРИТ Групп" и АО "Инфотел". Сотрудничество предполагает совместные проекты в области научно-исследовательской деятельности и проведения экспериментальных работ, обмена научно-технической информацией по перспективным инновационным разработкам.

26 и 27 июня на полях МВТФ "Армия-2019" ВИТ "Эра" подписал четыре соглашения о сотрудничестве в рамках организованных ИГ ComNews конференций "Диверсификация производства оборонно-промышленного комплекса отрасли связи" и "Умные технологии" на службе Вооруженных Сил РФ". Технополис "Эра" подписал соглашения с "Оптиковолоконными системами", "Квант-телекомом", "МИРИТ Групп" и "Инфотелом".

"Одно из основных направлений деятельности технополиса "Эра" - это работа лабораторий, связанных с АСУ, ИТ-системами, системами связи. Главное управление связи ВС РФ считает вопросы, связанные с применением связи в различных видах и родах войск, одним из приоритетов. Кроме того, мы делаем упор на развитие программного обеспечения. Мы проговаривали все эти моменты с организациями, с которыми мы подписываем соглашения. Они уже формируют заявки о реализации конкретных стадий сотрудничества для того, чтобы дальше начать работу совместными усилиями", - прокомментировал подписанные соглашения на форуме "Армия-2019" врио начальника Военно-инновационного технополиса "Эра" Игорь Дробот.

"Обеспечение развития и внедрения новых технологий в оборонной промышленности является на сегодняшний день одной из приоритетных задач. В условиях сохранения курса на импортозамещение предпочтение в первую очередь будет отдаваться отечественным разработкам, - подчеркнул генеральный директор АО "Оптиковолоконные Системы" Андрей Николаев. - Министерством обороны Российской Федерации было поддержано использование в Вооруженных силах РФ волоконно-оптических кабелей связи с оптическим волокном производства нашей компании. Возможность подписания соглашения с ВИТ "Эра" является следующим серьезным шагом к установлению взаимовыгодного сотрудничества в вопросах совместных проектов в области научно-исследовательской деятельности, которые могут быть полезны в сфере безопасности и обороны государства".

"Соглашение о сотрудничестве, подписанное между "Эрой" и "ИнфоТелом", является знаковым событием для нашей компании, как разработчика наукоемкого программного обеспечения для планирования и оптимизации сетей связи, - отметил генеральный директор "ИнфоТела" Валерий Степанец. - Соглашение позволит перевести на регулярную основу научно-техническое взаимодействие с инновационной организацией Министерства обороны, которой является ВИТ "Эра". Мы уверены, что такое взаимодействие будет плодотворным и полезным для двух сторон".

"Подписывая соглашение о сотрудничестве с "Эрой", мы делаем первый шаг к объединению усилий с целью создания и развития цифровых решений в интересах Минобороны России с использованием самых современных технологий. Данное соглашение позволит нам глубже погрузиться в проблематику вопросов, стоящих перед Вооруженными силами РФ, осуществлять совместные разработки с привлечением специалистов научных рот и, надеюсь, привнести свежие идеи, основанные на опыте нашей компании, - прокомментировала событие заместитель генерального директора "МИРИТ Групп" Татьяна Елизарова. - Считаю, что предлагаемый Минобороны России формат взаимодействия бизнеса и Вооруженных сил, позволит наиболее полно использовать как заложенный в ВИТ "ЭРА" потенциал, так и привлекать к развитию и цифровизации Вооруженных сил лучших специалистов со стороны бизнеса и промышленности".

Игорь Дробот рассказал в беседе с корреспондентом ComNews, что на текущий момент технополис "Эра" подписал более 90 соглашений с гражданскими организациями. "Около 40 организаций имеют конкретные ТЗ и договора, которые мы реализуем совместными усилиями", - добавил он.

"Схема работ организаций с технополисом "Эра" следующая: сначала к нам приходит организация, с которой мы определяемся в форматах взаимодействия. Мы задаем друг другу вопросы: "Что они от нас хотят? Что мы от них хотим?". Если есть точки соприкосновения, мы заключаем такое соглашение о сотрудничестве. Дальше мы определяем направление, фронт работ, ресурсы и закрепляем за организацией конкретный проект. Он может быть научным, инновационным, инфраструктурным, кадровым или аналитическим. В зависимости от этого мы формируем свою команду, а также команду формирует предприятие, с которым мы заключаем договор. Дальше мы уже движемся по намеченной траектории к результатам, которых мы хотим достичь, - рассказывает Игорь Дробот. - Причем у нас основной упор сделан на то, что в этой работе должны быть заинтересованы конкретные органы военного управления. Я бы хотел особо подчеркнуть, что все проекты имеют реализацию. Наше отличие от всех технопарков и технополисов заключается в том, что у нас есть четкий и понятный заказчик - Министерство обороны. Именно Минобороны сформировало технополис "Эра" и в дальнейшем планирует развитие данного проекта".

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