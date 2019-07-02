Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

28 июня 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА). В собрании приняли участие около 400 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.

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ГОСА рассмотрело повестку из 15 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды РусГидро по итогам 2018 года, избрало новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.

Утвержденный отчет включает в себя классический годовой отчет компании, а также информацию об устойчивом развитии.

Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года (в млн руб.):

Нераспределенная прибыль отчетного периода 36 725,6 Распределить на: Резервный фонд 1 836,3 Развитие Общества 18 970,8 Дивиденды 15 918,5

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. 9 июля 2019 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от финансового результата по МСФО за 2018 год и на 42% выше дивидендов прошлого года.

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ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:

Трутнев Ю. П. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

Аветисян А. Д. – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

Быстров М. С. – председатель Правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

Грачев П. С. – генеральный директор ПАО «Полюс»;

Кузнецов Л. В. – председатель Совета директоров АО «Производственное объединение «Кристалл»;

Ливинский П. А. – генеральный директор ПАО «Российские сети»;

Маневич Ю. В. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;

Пивоваров В. В. – президент ООО «Альтера Капитал»;

Расстригин М. А. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;

Рогалев Н. Д. – ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

Чекунков А. О. – генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;

Шишкин А. Н. – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»; президент, председатель правления ПАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»;

Шульгинов Н. Г. – председатель Правления - генеральный директор ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».

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ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

Анникова Н. Н. – член ревизионной комиссии ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

Зобкова Т. В. – заместитель директора департамента Минэнерго России;

Константинов Д. С. – референт отдела департамента Минэкономразвития России;

Репин И. Н. – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов;

Симочкин Д. И. – начальник отдела управления Росимущества.

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ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро». ПрайсвотерхаусКуперс Аудит входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определен победителем конкурсного отбора на 2018-2020 гг.

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Для приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения положений Кодекса корпоративного управления ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:

Устав;

Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;

Положение о Правлении;

Положение о Ревизионной комиссии;

Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

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ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период с 27.06.2018 г. по 28.06.2019 г. в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.