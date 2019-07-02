Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

wire Russia 2019:
2 июля 2019, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: РУСГИДРО, СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Отрасль: Электроэнергетика
28 июня 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА). В собрании приняли участие около 400 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.
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ГОСА рассмотрело повестку из 15 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды РусГидро по итогам 2018 года, избрало новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.
Утвержденный отчет включает в себя классический годовой отчет компании, а также информацию об устойчивом развитии.
Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года (в млн руб.):
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Нераспределенная прибыль отчетного периода
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36 725,6
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Распределить на:
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Резервный фонд
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1 836,3
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Развитие Общества
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18 970,8
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Дивиденды
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15 918,5
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0367388 рубля на одну акцию. 9 июля 2019 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от финансового результата по МСФО за 2018 год и на 42% выше дивидендов прошлого года.
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ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:
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ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
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ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро». ПрайсвотерхаусКуперс Аудит входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определен победителем конкурсного отбора на 2018-2020 гг.
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Для приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения положений Кодекса корпоративного управления ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:
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ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период с 27.06.2018 г. по 28.06.2019 г. в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.