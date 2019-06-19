УНКОМТЕХ приглашает посетить 4-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум в городе Владивосток

4-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири», терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения - шельф Охотского моря, создание Ванкорского нефтегазового кластера и судостроительного комплекса «Звезда», развитие Сахалинского центра газодобычи, создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое другое.

Даты проведения: 10-11 июля 2019.

https://eastrussiaoilandgas.com/



Ключевые цифры и факты:

– 200+ руководителей – ведущих нефтегазовых проектов и компаний Восточной Сибири и Дальнего Востока – Восток ЛПГ, Иркутская нефтяная компания, Газпромнефть-Сахалин, Якутская топливно-энергетическая компания, Газпром переработка Благовещенск, Дальгазресурс, Газпром СПГ Владивосток, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, Ангарская нефтехимическая компания, ННК, РНГ, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, РН-КрасноярскНИПИнефть, Петросах, Приморский газ, Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром проектирование, Востокбункер, Дальневосточная газовая компания, Славнефть-Красноярскнефтегаз, Дальневосточная железная дорога, УссурНефтеПродукт и многие другие.

– Среди ВИП-гостей: Константин Богданенко, Врио вице-губернатора, Администрация Приморского Края; Михаил Кириллин, Первый заместитель министра, Министерство промышленности и геологии Республики Саха; Владимир Белов, Председатель комитета, Правительство Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса; Сергей Донской, Член совета директоров АО «ИНК-Капитал», Иркутская нефтяная компания; Денис Крылов, Генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин; Станислав Каспаров, Директор, Обеспечение поддержки бизнеса в регионах присутствия, Сибур; Андрей Алексеев, ВрИО Генерального директора, ЯТЭК; Виталий Вершинин, Генеральный директор, ННК-Приморнефтепродукт; Альфред Бекшенев, Генеральный директор, ПИРС; Владимир Лукьянов, Генеральный директор, РН-КрасноярскНИПИнефть; Олег Горкавцев, Генеральный директор, Приморский газ; Олег Баранов, генеральный директор, Дальгазресурс и многие другие.

– 15+ крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, НЗМУ, Судостроительный комплекс «Звезда», Восток ЛПГ, Проект по производству этилена и этана (ИНК), Проект модернизации ангарской нефтехимической компании.

– 50+ докладов с ключевой информацией от руководителей таких компаний как Иркутская нефтяная компания, Газпромнефть – Сахалин, СИБУР Холдинг, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ПИРС, РН-КрасноярскНИПИнефть, Приморский газ, ЯГПК, Сибирь-Энерго.

– Более 15 часов делового и неформального общения в рамках рабочих сессий, выставки, ланчей, кофе-брейков и коктейльных приемов.



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