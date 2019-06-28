Игорь Маковский: Результатом консолидации электросетевого комплекса станет значительное повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей

Между «Россети Центр и Приволжье» (находится под управлением «Россети Центр») и МУП «Воткинские городские электрические сети» подписан договор купли-продажи электросетевого имущества, в соответствии с которым филиал «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» с 1 июля 2019 года принимает в оперативно-технологическое управление электросетевой комплекс МУП «ВГЭС». Сумма сделки составила 367,362 млн рублей.

В 2018 году группой «Россети» был консолидирован актив - АО «Ижевские электрические сети» (АО «ИЭС»), а уже в июне 2019 года, Совет директоров дочерней структуры «Россетей» - «Россети Центр и Приволжье» - одобрил сделку по приобретению имущества муниципального унитарного предприятия «Воткинские городские электрические сети» (ВГЭС). Таким образом на данный момент энергетики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» собрали у себя на балансе все 100% сетевых активов, находившихся в государственной собственности.

Консолидация электросетевого комплекса Удмуртии осуществляется в интересах региона, компании и конечного потребителя. Для республики - это крупнейшая сделка, которая обеспечит в будущем существенный рост налоговых поступлений. Для Компании – еще одна ступень на пути к повышению операционной эффективности и снижению издержек. Для потребителей – это повышение качества и надежности энергоснабжения.

- Консолидация сетей, сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций, предусмотрены Стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной Правительством Российской Федерации. Компания проводит эту работу системно, в рамках соответствующей целевой программы. Внедрение единых принципов оперативно-технологического управления, а также единых требований технической и эксплуатационной политики по всей электросетевой «вертикали» позволит обеспечить оперативное выполнение заявок на присоединение к сетям новых объектов, устранять технологические нарушения в более короткие сроки, и, как следствие, в дальнейшем повысить качество электроснабжения потребителей 20 регионов страны, - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

С 1 июля филиал «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» обеспечивает электроснабжение предприятий, социально-значимых объектов и населения города Воткинска. В состав электросетевого комплекса компании вошло более 547 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, в том числе более 271 км кабельных линий, 199 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. На все эти объекты будут распространены единые стандарты технической политики ПАО «Россети». Сотрудники, занятые в технологическом процессе управления электросетевым комплексом, приняты на работу в Удмуртэнерго. При переходе сохранены средняя заработная плата, а также все социальные гарантии.

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» осуществляет консолидацию электросетевых активов в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) в рамках поручения Президента России.