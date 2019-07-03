Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

Механизм снижения энерготарифов для Дальнего Востока будет продлен до 2028 года, сообщил на итоговой коллегии Минвостокразвития в среду министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"По новому поручению президента [РФ Владимира Путина] механизм будет продлен до 2028 года, сейчас разрабатывается законопроект, он проходит процедуру согласования, обсуждения, сейчас с Минэнерго вместе работаем для того, чтобы этот документ был принят на долгосрочную перспективу до 2028 года", - сообщил Козлов.

Он отметил, что этот механизм позволил снизить тариф для 86 тыс. предприятий в пяти дальневосточных регионах.

Тарифы на электроэнергию и мощность на Дальнем Востоке регулирует государство: в 2017 году в пяти регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) тарифы для промышленности были снижены до 4 рублей/кВтч. Послабление в рамках механизма выравнивания, предполагающего уменьшение тарифов до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России, распространилось на Чукотку, Якутию, Магаданскую область, Камчатку и Сахалин. Ранее Минвостокразвития РФ сообщало, что эффект от этой меры в 2018 году оценивается в 10 млрд рублей.

ТАСС