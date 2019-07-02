На Воткинской ГЭС приступили к замене гидроагрегата №3

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») началась замена гидроагрегата №3, отработавшего нормативный срок эксплуатации. До 22 июня 2020 года на нем обновят поворотно-лопастную турбину, гидрогенератор, вспомогательное оборудование и выполнят модернизацию системы автоматизированного управления.



Новая турбина имеет пятилопастное рабочее колесо, более высокий коэффициент полезного действия и уровень экологической безопасности. Производитель турбины и генератора – компания «Силовые машины» из Санкт-Петербурга. Все работы идут в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ*) «РусГидро». Работы по монтажу выполняют сотрудники АО «Гидроремонт-ВКК».



Программа комплексной модернизации предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС, соответствующий договор был подписан с предприятием-изготовителем оборудования в 2014 году. В 2017 – 2018 годах на станции модернизировали первые два гидроагрегата (со станционными номерами 4 и 7). В июне текущего года закончена модернизация третьего по счету гидроагрегата – со станционным номером 5. Обновление гидроагрегатов позволит повысить максимальную мощность станции более чем на 10%.

*РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.