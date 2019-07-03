Российско-японский инвестфонд присоединился к проекту химкластера в Волгограде

Российско-японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) присоединился к проекту строительства завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, сообщает пресс-служба РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Стороны планируют инвестиции в строительство кластера объемом свыше 50 млрд рублей.

Строительство, как ожидается, начнется в первой половине 2020 года, завершится – в конце 2022 года. Также АЕОН через дочернюю компанию GTM ONE заключила контракт на поставку готовой продукции завода с японской Marubeni Corporation.

"Инвестиционная привлекательность проекта по строительству химического кластера в Волгограде по достоинству оценена нашими японскими партнерами. Продукция кластера будет иметь высокую конкурентоспособность на мировом рынке, в том числе благодаря минимальным производственным издержкам", - отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В сентябре 2018 года было официально заявлено, что на площадке остановленного ВОАО "Химпром" планируется запустить производство метанола мощностью более 1 млн тонн. Партнерами проекта выступают РФПИ, Marubeni Corporation и инфраструктурная корпорация АЕОН.

Инжиниринг проекта, а также основные технологические решения, подготовят GTM ONE и Mitsubishi Heavy Industries Engineering Ltd. Корпорация АЕОН и РФПИ согласовали условия "акционерного финансирования", детали которого не раскрываются. Известно, что инвестиции составят свыше $800 млн.

ВОАО "Химпром", некогда одно из крупнейших российских химпроизводств, было признано банкротом в 2012 году. Более 85% имущества предприятия на тот момент находилось в залоге у "Ростеха" и банка "Петрокоммерц". В октябре 2014 года решением совета кредиторов производственная деятельность ВОАО "Химпром" была остановлена. 4 марта конкурсный управляющий ВОАО "Химпром" подписал документы о передаче имущественного комплекса предприятия новому владельцу - компании ООО "Промышленные технологии", зарегистрированной в Ижевске.

Новый владелец имущественного комплекса ВОАО "Химпром" примечателен своим составом акционеров. Так, ООО "Промышленные технологии" на 47,5% принадлежит бизнесмену Андрею Донских, который долгое время был заместителем председателя правления Сбербанка и руководителя Sberbank CIB; такую же долю имеет Роман Троценко, который владеет "Корпорацией АЕОН" ("Новапорт", Кемеровский "Азот", Московское речное пароходство, Южный речной порт, Волгоградский речной порт); оставшиеся 5% принадлежат Александру Шведову - генеральному директору и учредителю компаний ООО "Джи Ти ЭМ 1", "Промтех", ЗК, "Вэмк".

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