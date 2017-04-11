 
Подписаться на новости
Новости компаний

Кабельный завод ЭЛКАБ взял курс на информационную открытость

Кабельный завод ЭЛКАБ взял курс на информационную открытость

4 июля 2019, 14:52
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКАБ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсуждают на форуме (2)

242 просмотра

Скриншоты аккаунтов в разных социальных сетях завода ЭЛКАБ

Скриншоты аккаунтов в разных социальных сетях завода ЭЛКАБ

Кабельный завод “ЭЛКАБ” — открыл официальные сообщества в крупнейших и самых популярных в России социальных сетях, взяв курс на информационную открытость. Теперь у завода появились аккаунты в Вконтакте / Facebook / Instagram

Кабельный завод "ЭЛКАБ" — является одним из самых эффективных в России по производительности труда по независимой оценке, проводимой группой коммерческих банков. Предприятие находится в Нижегородской области и перерабатывает свыше 10 000 тонн меди и 5 000 тонн алюминия в год. Вся продукция производится на высокопроизводительном оборудовании ведущих мировых брендов Niehoff, Rosendahl, Frigeco.

Достингув больших успехов в части отработки производственных процессов, построению качественной системы дистрибуции продукции по всей России и СНГ, кабельный завод "ЭЛКАБ" продолжает развиваться и берет курс на информационную открытость. Работа с социальными сетями, участие в отраслевых мероприятиях, маркетинговое развитие завода "ЭЛКАБ" — это важный шаг в истории развития компании.

Публичность и открытость — это ответственность и честность перед своими потребителями, поставщиками и партнерами. АО "ЭЛКАБ" — Кабельный Завод всегда следует лучшим стандартам качества и ответственно подходит к решению задач и потребностей клиентов компании, не боясь заявить об этом публично. На официальных страницах уже есть несколько первых публикаций с фотографиями и видео и несколько первых подписчиков. Самым "активным" является Instagram, в котором чуть больше постов и фотографий.

"Мы хотим показать, что за всеми машинами, оборудованием и кабелем стоят люди, которые любят свое дело и свою работу. Instagram, который я завел изначально для себя, теперь станет частью маркетинга нашего завода" — прокомментировал открытие аккаунтов заместитель генерального директора завода "Элкаб" — Андрей Пятин.

Подписаться на аккаунты ЭЛКАБ и следить за обновлениями можно по ссылкам: Вконтакте / Facebook / Instagram

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости компаний
Завод ООО
Новинка! Силовой бронированный кабель ВБШв от Промстройкабель
Внимание! Акция на оптический кабель ОКПБ

Обсуждают на форуме (2)

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно