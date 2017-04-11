Кабельный завод ЭЛКАБ взял курс на информационную открытость

Скриншоты аккаунтов в разных социальных сетях завода ЭЛКАБ

Кабельный завод “ЭЛКАБ” — открыл официальные сообщества в крупнейших и самых популярных в России социальных сетях, взяв курс на информационную открытость. Теперь у завода появились аккаунты в Вконтакте / Facebook / Instagram

Кабельный завод "ЭЛКАБ" — является одним из самых эффективных в России по производительности труда по независимой оценке, проводимой группой коммерческих банков. Предприятие находится в Нижегородской области и перерабатывает свыше 10 000 тонн меди и 5 000 тонн алюминия в год. Вся продукция производится на высокопроизводительном оборудовании ведущих мировых брендов Niehoff, Rosendahl, Frigeco.

Достингув больших успехов в части отработки производственных процессов, построению качественной системы дистрибуции продукции по всей России и СНГ, кабельный завод "ЭЛКАБ" продолжает развиваться и берет курс на информационную открытость. Работа с социальными сетями, участие в отраслевых мероприятиях, маркетинговое развитие завода "ЭЛКАБ" — это важный шаг в истории развития компании.

Публичность и открытость — это ответственность и честность перед своими потребителями, поставщиками и партнерами. АО "ЭЛКАБ" — Кабельный Завод всегда следует лучшим стандартам качества и ответственно подходит к решению задач и потребностей клиентов компании, не боясь заявить об этом публично. На официальных страницах уже есть несколько первых публикаций с фотографиями и видео и несколько первых подписчиков. Самым "активным" является Instagram, в котором чуть больше постов и фотографий.

"Мы хотим показать, что за всеми машинами, оборудованием и кабелем стоят люди, которые любят свое дело и свою работу. Instagram, который я завел изначально для себя, теперь станет частью маркетинга нашего завода" — прокомментировал открытие аккаунтов заместитель генерального директора завода "Элкаб" — Андрей Пятин.

Подписаться на аккаунты ЭЛКАБ и следить за обновлениями можно по ссылкам: Вконтакте / Facebook / Instagram