Создана рабочая группа по направлению "Цифровая промышленность"

Минпромторг России совместно с АНО «Цифровая экономика» создает рабочую группу по направлению «Цифровая промышленность», в состав которой будут включены наиболее компетентные представители отраслевого бизнеса, обладающие экспертизой в вопросах цифровизации.

Рабочая группа начнет работу в третьем квартале 2019 года. К этому моменту будут утверждены положения о ее функционале, сформированы планы работы до конца года, а также определен персональный состав.

Данная группа будет собираться на системной основе для осуществления регулярного и всестороннего анализа потребностей промышленности в области цифровизации, мониторинга хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части промышленности, верификации лучших отечественных и зарубежных практик в сфере цифровизации и их распространения и поддержки в средствах массовой коммуникации.

Рабочая группа позволит наладить устойчивый диалог и эффективную обратную связь между представителями государственной власти, промышленности, гражданского общества и другими заинтересованными субъектами с целью их максимального вовлечения в процессы цифровой трансформации промышленности.

Соруководителем группы от государства стал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, соруководителем от бизнеса – директор по особым поручениям ГК «Ростех» Василий Бровко.

«Мы рассчитываем, что рабочая группа станет эффективным инструментом экспертизы наших планов и действий в сфере цифровизации. В составе рабочей группы профессионалы, представляющие разные отрасли промышленности. Те проблемы и задачи, которые поставит перед нами рабочая группа, лягут в основу ведомственного проекта «Цифровая промышленность» и будут шаг за шагом исполняться»

- прокомментировал замглавы Минпромторга России Олег Бочаров.

Справочно:

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Минпромторгом России концептуально разработан ведомственный проект «Цифровая промышленность». Он включает в себя три направления: