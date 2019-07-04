Александр Новак принял участие в официальном визите Владимира Путина в Италию

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в официальном визите главы России в Италию, в ходе которого, в частности, состоялись встречи Владимира Путина с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и Председателем Совета Министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, а также прошел Российско-Итальянский Форум-диалог гражданских обществ.

Переговоры в рамках официального визита прошли в конструктивном ключе, отметил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мы обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Наши отношения носят взаимовыгодный характер, в 2018 году наш оборот увеличился до 27 млрд долларов США», - отметил глава Российского государства.

Президент России особо подчеркнул, что Россией и Италией накоплен богатый опыт взаимодействия в энергетике.

«50 лет назад был заключен первый контракт о поставке природного газа. Россия является крупнейшим экспортером газа на итальянский рынок, в прошлом 2018 году наши поставки в республику достигли 22,8 млрд куб. м газа, что составляет около трети от потребностей экономики страны», - подчеркнул он.

В то же время итальянские компании ведут технологическое сотрудничество с энергетическими компаниями из России.

«Итальянские технологии задействованы в ряде крупных энергетических проектов в России, совместно разрабатываются нефтегазовые месторождения», - отметил Владимир Путин.

Основой российско-итальянского взаимодействия в энергетике служат стабильные поставки углеводородов и угля, подчеркнул Александр Новак по итогам официального визита.

В нефтяной сфере сотрудничество двух стран также поступательно развивается: с итальянскими партнерами продолжают сотрудничество такие российские компании, как «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», продолжил Министр.

«У наших компаний есть и общие проекты в третьих странах. К примеру, «Роснефть» и компания «Эни» являются партнерами в рамках разработки газового месторождения «Зохр» в Египте», - напомнил глава Минэнерго России.

Что касается проектов на территории России, компания «Транснефть» с итальянскими партнерами ведет проекты по локализации ряда оборудования для транспортировки нефти на территории России, добавил Министр.