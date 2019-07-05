"Автоматика" представит технологии "умного города" на "Иннопроме"

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех покажет уникальные решения для реализации проекта «Умный город» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года.

Одной из новинок станет программно-аппаратный комплекс «КриптоБиоКабина» − разработка в сфере сбора и выдачи документов при изготовлении заграничных паспортов. Комплекс автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя и выдачи готового документа. Также концерн покажет на выставке цифровую модель аналитического мониторинга «Ситуационный центр», которая позволяет обрабатывать большие массивы информации и обеспечивает оценку ситуации в целом с выводом данных на детализированные визуально-интерактивные панели по всем направлениям деятельности в различных разрезах.

Еще одним решением, которое «Автоматика» представит на «Иннопроме», станет автоматизированная система мониторинга и диагностики − программный комплекс, реализующий задачи онлайн-мониторинга и обслуживания электрооборудования (трансформаторы, электродвигатели). Кроме того, концерн покажет систему сбора и анализа информации о техническом состоянии распределенных объектов инфраструктуры (линии электропередачи, автодороги, ж/д пути, трубопровод и т.п.) с помощью беспилотников, датчиков и мобильных устройств.

Специалисты концерна примут участие в круглом столе, посвященном диверсификации оборонно-промышленного комплекса «Стратегия развития ОПК в условиях перемен».

В 2019 году экспозиция Ростеха, в которой участвует концерн «Автоматика», посвящена диверсификации ОПК. Основная цель проекта – продвижение идеи диверсификации и создание эффективного инструмента взаимодействия между госструктурами, институтами развития, исследовательскими организациями и производителями.