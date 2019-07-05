"Автоматика" представит технологии "умного города" на "Иннопроме"

Доклад Сергея Романова, "Людиновокабель"
Актуальность коммуникативных навыков для успешных продаж на высококонкурентном рынке
5 июля 2019, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНЦЕРН АВТОМАТИКА, ИННОПРОМ-2019, УМНЫЙ ГОРОД
Отрасль: Электротехника
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех покажет уникальные решения для реализации проекта «Умный город» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года.
Одной из новинок станет программно-аппаратный комплекс «КриптоБиоКабина» − разработка в сфере сбора и выдачи документов при изготовлении заграничных паспортов. Комплекс автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя и выдачи готового документа. Также концерн покажет на выставке цифровую модель аналитического мониторинга «Ситуационный центр», которая позволяет обрабатывать большие массивы информации и обеспечивает оценку ситуации в целом с выводом данных на детализированные визуально-интерактивные панели по всем направлениям деятельности в различных разрезах.
Еще одним решением, которое «Автоматика» представит на «Иннопроме», станет автоматизированная система мониторинга и диагностики − программный комплекс, реализующий задачи онлайн-мониторинга и обслуживания электрооборудования (трансформаторы, электродвигатели). Кроме того, концерн покажет систему сбора и анализа информации о техническом состоянии распределенных объектов инфраструктуры (линии электропередачи, автодороги, ж/д пути, трубопровод и т.п.) с помощью беспилотников, датчиков и мобильных устройств.
Специалисты концерна примут участие в круглом столе, посвященном диверсификации оборонно-промышленного комплекса «Стратегия развития ОПК в условиях перемен».
В 2019 году экспозиция Ростеха, в которой участвует концерн «Автоматика», посвящена диверсификации ОПК. Основная цель проекта – продвижение идеи диверсификации и создание эффективного инструмента взаимодействия между госструктурами, институтами развития, исследовательскими организациями и производителями.
«Концерн «Автоматика» активно включился в национальный проект «Цифровая экономика», в рамках которого проходит реализация проекта «Умный город», и уже имеет богатый опыт по внедрению инновационных технологий. Представленные на «Иннопроме» продукты призваны повысить не только уровень комфорта граждан, но и их безопасность. Концерн «Автоматика» готов предложить заказчикам весь спектр решений для развития городской инфраструктуры, в том числе в таких сферах, как «Безопасный город», «Цифровая школа», торговля. Многие продукты уже успешно используются заказчиками, ряд проектов готовится к реализации», − комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.