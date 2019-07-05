Добывающие компании построят исследовательские центры в Тюмени

Тюмень укрепляет свои позиции как мощная научно-исследовательская база нефтегазовой промышленности, о чем, в частности, свидетельствуют стартовые инвестиционные проекты двух стремительно развивающихся компаний - Новатэка и "Газпром нефти". Они построят в городе корпоративные центры по исследованию образцов керна, которые станут одними из лучших в стране и мире.

Независимая газовая компания присмотрела площадку для закладки здания возле озера Алебашево. Научно-технический комплекс займет четыре гектара. На них разместят хранилище образцов горных пород, лабораторию по изучению скважин и пластовых флюидов, офисные и подсобные помещения. Проект почти готов, и, как ожидается, через 2-3 месяца здесь забьют первые сваи. Стоимость работ, оборудования и его монтаж оценены в 331 миллион рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Но в последующем центр может прирасти площадями - инвестор уже обсуждает перспективы строительства второй очереди.

Научно-технический комплекс займет четыре гектара

Другой лидер отрасли задумал реализовать аналогичный, но более масштабный проект. По словам первого заместителя гендиректора компании "Газпром нефть" Вадима Яковлева, по уровню технологичности центру исследования пластовых систем "Геосфера" не будет равных в России. Полностью автоматизированное кернохранилище вместит 200 тысяч погонных метров пород. С любым образцом сотрудники смогут немедленно познакомиться, достаточно лишь нажатием клавиши отдать команду доставки и при необходимости - тут же войти в режиме онлайн в базу текущих данных о проводимых операциях на той или иной скважине.

Вообще, "Геосфера" должна стать в своем роде примером эффективности, удобства и безопасности современного строения в ракурсе "умного офиса". Предусмотрены, к примеру, биорегуляция освещения и отражение солнечной радиации. Кроме того, здание будет отличаться и архитектурой: фасад имитирует очертания разлома горных пород.

Соглашение о реализации дорогостоящего проекта подписано главами региона и "Газпром нефти" на Тюменском нефтегазовом форуме. Старт деятельности центра "Геосфера" запланирован на начало следующего десятилетия.

RG.RU