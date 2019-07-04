Энергетики "Россети Московский регион" перешли к завершающему этапу реконструкции подстанции 110 кВ "Волоколамск"

Энергетики «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») в рамках завершающего этапа реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Волоколамск» смонтировали современное силовое распределительное оборудование 10 кВ, расположенное в новом здании оперативного пункта управления (ОПУ). Данное оборудование позволяет обеспечить надежное питание электроэнергией потребителей – это более 25 тысяч жителей, а также большого числа предприятий и организаций города Волоколамск и одноименного района.

Подстанция «Волоколамск» - один из крупнейших питающих центров западного Подмосковья и является узловым питающим центром по сети 110 кВ.

В ходе модернизации завершены работы по монтажу панелей технологических защит оборудования линий и связей внутри подстанции, а также внешних связей со смежными питающими центрами. В новом здании ОПУ завершены работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций: системы внутреннего водоснабжения и водоотведения, пожарный водопровод, система отопления. В ближайшее время будет установлена система вентиляции.

Ранее в границах подстанции было смонтировано новое открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ с применением элегазовых выключателей. Преимущество данного вида коммутационной аппаратуры заключается в его надежности, простоте и удобстве эксплуатации, а также безопасности для окружающей среды. Произведена регулировка и наладка разъединителей 110 кВ. Выполнена гибкая ошиновка верхнего и нижнего яруса с опусками на вновь установленное оборудование – ТН, ТТ, ОПН, разъединители с электроприводами, конденсаторы связи. Завершена ошиновка первой и второй систем шин. На открытой части ПС проложены кабели, установлены и подключены шкафы управления силовым оборудованием.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы с оперативным переключением воздушных линий 110 кВ для испытания и подачи напряжения на кабельную линию 110 кВ. Данное техническое решение обеспечит возможность безопасного проведения работ по подготовке к постановке под напряжение нового ОРУ 110 кВ по постоянной схеме.

Смонтированное современное оборудование, срок службы которого составляет порядка 25-30 лет, повысит безопасность и надежность электроснабжения потребителей, позволит осуществлять контроль качества поставляемой электроэнергии, а также значительно сократит эксплуатационные расходы на ремонт.

Завершение всего комплекса работ по модернизации и пуск ПС «Волоколамск» в эксплуатацию запланированы на третий квартал 2019 года. В будущем проект реконструкции предусматривает увеличение трансформаторной мощности энергообъекта в 2,5 раза (с 50 МВА до 126 МВА).