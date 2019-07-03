Кабель ТЭВОКС в номинации "100 лучших товаров России"

«Москабельмет» продолжает завоевывать награды, а кабель ТЭВОКС – подтверждать свою уникальность, отличное качество и высокие потребительские характеристики. Совсем недавно мы получили статуэтку «Золотой Меркурий» как лучшее предприятие-экспортер, а сейчас наша главная разработка последних лет признана победителем Московского регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России – 2019»!

Достойный представитель

Московская региональная комиссия по качеству признала наш силовой кабель лучшим в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Это значит, что теперь он выдвинут и для участия в федеральном этапе программы.

Кабель ТЭВОКС – разработка, которой мы особенно гордимся, и именно он становится главным героем наших экспозиций на крупных отраслевых выставках, включая выставку ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, Белорусский энергетический и экологический форум и выставку EbergyExpo, EXPO-RUSSIA Armenia, EXPO-RUSSIA Uzbekistan. Важно еще и то, что ТЭВОКС – лауреат Международного конкурса инновационных разработок ТЭК–2018.

Проверенный и подтвержденный

Он не только успешно прошел ресурсные испытания, но и в 2018 году вошел в реестр инновационных решений ПАО «Россети» (№ п/п 154. Уникальный номер решения №16-032-0123/1)! Сейчас ТЭВОКС активно эксплуатируется на таких крупных и важных объектах, как Московский метрополитен (станции «Филатов луг» и «Прокшино»), Метрополитен Санкт-Петербурга, АО «Объединенная энергетическая компания» (Москва), а также ТОО «Интеркоммерц» (Казахстан).

На сегодня продано более 160 км кабеля, причем не только на территории России, но и за рубежом. Название ТЭВОКС защищено на территории Республики Беларусь, где продукция получила все необходимые сертификаты. В настоящий момент мы ведем переговоры об экспорте и с другими странами СНГ, включая Армению.