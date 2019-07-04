Ленинградская АЭС-2: на втором строящемся энергоблоке ВВЭР-1200 стартовал монтаж главного оборудования насосной станции

На площадке сооружения энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 стартовал монтаж самого главного оборудования насосной станции потребителей здания турбины: специалисты собрали корпуса первых двух циркуляционных насосов, и приступили к их монтажу на штатные фундаменты.

После закрепления оборудования и подливки фундаментов бетоном насосы обвяжут трубопроводами, по которым впоследствии будет подаваться техническая вода. На следующем этапе специалисты выполнят весь комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ.

Как рассказал заместитель начальника турбинного цеха ЛАЭС-2 Андрей Тимаков, вес каждого насоса составляет около 22 тонн, а электрическая мощность их двигателей - 4 МВт. Этого достаточно, чтобы каждый насос прокачивал по трубопроводам более 40 000 кубометров технической воды в час. Во время эксплуатации подаваемая в здание турбины вода будет обеспечивать охлаждение конденсаторной группы турбины второго энергоблока.

Остальные два циркуляционных насоса будут доставлены на площадку энергоблока №2 ВВЭР-1200 ЛАЭС в ближайшее время. Планируется, что монтаж всех единиц данного оборудования специалисты завершат в IV квартале текущего года.

Справка:

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» ЛАЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Проект ЛАЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1» и т.д.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».