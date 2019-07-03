На ремонтную программу в тимашевском энергорайоне направлено более 320 миллионов рублей

С начала года в Тимашевских электрических сетях (филиал компании «Россети Кубань») в рамках комплексной работы по подготовке к осенне-зимнему периоду выполнен ремонт девяти подстанций 35-110 кВ, более 60 трансформаторных подстанций (ТП) и порядка 30 трансформаторов. Отремонтировано более 145 км ЛЭП, замено более пяти тыс. изоляторов и около двух км грозотроса.

Ежегодная комплексная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду на предприятии включает в себя ремонт воздушных линий электропередачи, подстанционного оборудования, расчистку и вырубку трасс в охранных зонах ЛЭП и другие мероприятия.

– Коллектив филиала проводит большую работу по подготовке объектов электросетевого хозяйства к передаче электроэнергии в пределах пропускной способности оборудования. На выполнение этой задачи мы направили значительную часть денежных средств филиала, а персонал прикладывает максимум знаний и усилий для качественного выполнения всех работ, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

В зоне ответственности Тимашевского филиала «Россети Кубань» – территория площадью более 9,3 тыс. квадратных километров с населением свыше 300 тысяч человек. Это Каневской, Калининский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский и Брюховецкий районы Краснодарского края.