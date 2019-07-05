Российские металлурги увеличили производство благодаря крупнейшей компании Красноярского края

Агентство «Россия сегодня» в рамках проекта «РИА Рейтинг» опубликовало аналитический бюллетень «Металлургия: Тенденции и прогнозы. Итоги января-марта 2019 года». В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в первом квартале 2019 года, дана оценка факторов, повлиявших на итоги работы отрасли, приведены прогнозы на 2019 год.

Эксперты отмечают, что для российской металлургии в первом квартале 2019 года внешние факторы не были благоприятными. Мировые цены практически на всю металлургическую продукцию были существенно ниже, чем в прошлом году по причине торговых конфликтов и слабых экономических показателей ведущих стран. Так, цена стальной продукции, в зависимости от региона, снизилась в среднем за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5-15%. Биржевая цена алюминия за этот же период сократилась на 13,9%, меди – 10,7%, никеля – 6,8%.

Тем не менее, российские металлурги сумели немного увеличить производство и даже нарастить сальдированную прибыль. Рост металлургического производства по итогам первого квартала составил, по данным Росстата, 1,8% в годовом сравнении, что немного ниже, чем темп роста промышленности в целом. Основной прирост обеспечен цветной металлургией, где производство увеличилось на 3,5%, тогда как в черной металлургии темп роста был близким к нулю. Рост производства в цветной металлургии в немалой степени происходит за счет драгоценных металлов и прежде всего золота, аффинаж которого увеличился, по данным Минфина, на 12,6% до 58,1 тонны.

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» отмечают положительную динамику производства меди и увеличение выпуска никеля. Данный рост наблюдается впервые за семь лет. При этом, важным является то, что компания «Норникель» спустя пять лет обогнала бразильскую Vale и снова стала крупнейшей в мире частной компанией, выпускающей этот металл.

Согласно отчету «Норникеля», объем производства никеля в первом квартале 2019 года составил 56 тыс. тонн. При этом производство металла из собственного сырья увеличилось на 2,8% и составило 55 тыс. тонн. Увеличение производства никеля связано с ростом переработки файнштейна Заполярного филиала на Кольской ГМК.

Отметим, что предприятия, расположенные на севере Красноярского края, остаются основными производственными площадками компании.

Эксперты «РИА Рейтинг» полагают, что металлургическое производство может немного снизиться по итогам 2019 года. Причиной тому капитальные ремонты на некоторых крупных предприятиях. В частности, руководство НЛМК сообщило, что по итогам 2019 года ожидается снижение производства на 1 млн. тонн. Также крупные ремонты проводят ММК и «Мечел». Таким образом, металлургическая промышленность России в лучшем случае сохранит объем производства прошлого года.

24rus.ru