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Встречи

Сергей Мочальников провел встречу с представителями американской инвестиционной компании Oppenheimer Funds Emerging Markets и Sberbank CIB

Сергей Мочальников провел встречу с представителями американской инвестиционной компании Oppenheimer Funds Emerging Markets и Sberbank CIB

5 июля 2019, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, УГОЛЬ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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Минэнерго , уголь

Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников провел встречу с представителями американской инвестиционной компании Oppenheimer Funds Emerging Markets и Sberbank CIB.

В ходе беседы обсуждались перспективы развития мировых угольных рынков, а также возможности и преимущества российских компаний с точки зрения наращивания экспорта энергетических и коксующихся углей. Отдельно был затронут вопрос диверсификации видов деятельности российских угольных компаний и важности вложений в соответствующую транспортную инфраструктуру. По итогам встречи достигнута договоренность продолжить в дальнейшем обмен мнениями по угольной тематике.

Компания: Министерство энергетики РФ

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