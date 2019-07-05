Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников провел встречу с представителями американской инвестиционной компании Oppenheimer Funds Emerging Markets и Sberbank CIB.

В ходе беседы обсуждались перспективы развития мировых угольных рынков, а также возможности и преимущества российских компаний с точки зрения наращивания экспорта энергетических и коксующихся углей. Отдельно был затронут вопрос диверсификации видов деятельности российских угольных компаний и важности вложений в соответствующую транспортную инфраструктуру. По итогам встречи достигнута договоренность продолжить в дальнейшем обмен мнениями по угольной тематике.