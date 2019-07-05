Василий Бровко возглавил рабочую группу по цифровой промышленности в АНО "Цифровая экономика"

Директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко вместе с заместителем министра промышленности и торговли России Олегом Бочаровым стал соруководителем отраслевой рабочей группы по цифровой промышленности АНО «Цифровая экономика», сообщается на сайте организации. Решение о создании такой группы, а также групп по цифровому образованию и цифровому здравоохранению принял наблюдательный совет «Цифровой экономики» на заседании 27 июня.

К наиболее перспективным направлениям деятельности отраслевых рабочих групп (ОРГ) относятся верификация планов мероприятий по цифровой трансформации соответствующей отрасли, формирование запросов отраслевых сообществ на доступ к ресурсам нацпрограммы, а также обобщение и верификация лучших отечественных и зарубежных практик отраслевой трансформации.

Каждую из сформированных групп возглавили представители государства и бизнеса. В ОРГ по цифровой промышленности соруководителем от государства стал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, соруководителем от бизнеса – директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко, курирующий в Ростехе вопросы цифровизации и реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».

В руководстве рабочей группы по цифровому образованию государство представляет заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Вместе с ней работать в ранге соруководителей будут генеральный директор компании «Яндекс» Елена Бунина и генеральный директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Вопросами цифрового здравоохранения в качестве соруководителей ОРГ займутся заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко и главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк» Юрий Крестинский.

Предполагается, что все ОРГ приступят к работе в третьем квартале 2019 года. К этому моменту будут утверждены положения о функционале рабочих групп, сформированы планы работы до конца года, а также определены персональные составы ОРГ.

АНО «Цифровая экономика» занимается мониторингом программы цифровой экономики, оценивает эффективность ее реализации, а также взаимодействует с бизнесом и научным сообществом, оказывает информационную поддержку технологическим стартапам и малому бизнесу и формирует прогнозы развития цифровых технологий.

Напомним, что госпрограмма «Цифровая экономика» содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным – государственное управление, «умный город» и здравоохранение.