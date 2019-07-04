ЗАО "ЗЭТО" развивает промышленный экспорт

Интервью с Дмитрием Делейчуком (SСS Export)
5 июля 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника
Завод электротехнического оборудование ЗАО «ЗЭТО» принял участие во втором заседании подгруппы «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность», которое состоялось 3 июля 2019 года в Общественной Палате РФ.
Совещание возглавил Губернатор Калининградской области - Алиханов Антон Андреевич, который в ходе заседания озвучил важные результаты реализации мероприятий по либерализации ряда положений Постановления Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 г. в части обязательств промышленных предприятий по выполнению показателей в отношении экспортной выручки.
На встрече так же обсуждались и другие актуальные вопросы, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного промышленного сектора на экспортных рынках.
ЗАО «ЗЭТО» на совещании представлял коммерческий директор – Евгения Бойкова.
- Данное мероприятие является важной платформой для выстраивания диалога между предприятиями реального сектора экономики и властью, - отмечает Евгения Николаевна. - Так мы имеем возможность вносить свои предложения и инициативы для повышения эффективности государственных мер, поддержке отечественных производителей, а так же способствовать росту конкурентоспособности российских компаний на мировых промышленных рынках.