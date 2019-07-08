Андрей Черезов: "Энергетики восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Федерального штаба Андрей Черезов провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросу восстановления электроснабжения потребителей Иркутской области, пострадавших от дождевого паводка.

Андрей Черезов доложил о проделанной за прошедшие сутки работе по восстановлению электроснабжения населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения в г. Тулун.

«Энергетики завершили восстановительные работы и подали электричество всем потребителям, жилые помещения которых имеют техническую возможность к подключению. Сейчас совместно с МЧС идет осмотр жилых помещений, пострадавших от паводка, принимаются решения о возможности их восстановления. И если такие решения будут приняты, после разбора завалов и просушки жилых помещений энергетики готовы в кратчайшие сроки подключать электричество к таким объектам», - сказал заместитель Министра.

В настоящее время к аварийно-восстановительным работам привлечены:

– от ОАО «ИЭСК» – 5 бригад, 15 человек, 7 единиц спецтехники;

– от ОГУЭП «ОКЭ» – 14 бригад, 53 человека, 21 единица спецтехники.

В аварийно-техническом запасе Иркутской области имеется 39 автономных резервных источников электроснабжения общей мощностью 3 385 кВт. Дополнительно из Красноярского края перебазированы и успешно используются две дизель-генераторные установки 500 кВт.

В г. Тулун остаются отключенными 10 трансформаторных подстанций (в том числе 7 унесены паводком). Все указанные ТП находятся в зоне, подвергшейся затоплению, от них осуществлялось электроснабжение 278 частных домовладений, из них 223 дома разрушены.

Также в г. Тулун из-за подтопления первого и второго этажей остаются без электроснабжения два многоквартирных дома (251 человек). Силами «Облкоммунэнерго» организована работа по подключению квартир указанных жилых домов с третьего этажа и выше.

Для жителей пострадавших районов организована горячая линия ООО «Иркутскэнергосбыт» по проблемам с энергоснабжением вне зависимости от сетевой компании.

Для г. Тулуна телефон 8 (39530) 27-199.

Для г. Нижнеудинска 8 (39557) 7-13-42.