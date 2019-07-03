Энергетики отремонтировали подстанции 110 кВ "Проммаш" и "Ленинская"

В результате ремонтных работ на подстанциях (ПС) повышена надежность электроснабжения 34 000 жителей Ленинского района, 16 котельных, городского электротранспорта, объектов железнодорожной инфраструктуры и ряда крупных промышленных предприятий.



Ремонт выполнили специалисты службы подстанций Центрального производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети».



На подстанциях «Проммаш» и «Ленинская» энергетики отремонтировали силовые трансформаторы 110/10 кВ, трансформаторы собственных нужд, напряжения 10 кВ, тока 110 и 10 кВ. Необходимые работы выполнены и на коммутационном оборудовании: отделителях, короткозамыкателях, ограничителях перенапряжения 110 и 10 кВ, разрядниках и выключателях 10 кВ. Проведен ремонт секций шин 10 кВ и дугогасящих реакторов.



Ремонт не только повысил надежность электроснабжения потребителей, но и безопасность персонала филиала во время обслуживания центров питания, продлил жизненный цикл электросетевого оборудования.



Работы на подстанциях выполнены в рамках реализации ремонтной программы 2019 года – комплекса мероприятий по подготовке электросетевой инфраструктуры «Россети Волга» к работе в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 годов. В настоящее время плановые ремонты на подстанциях, линиях электропередачи, транспортной и специальной технике ведутся во всех филиалах компании.