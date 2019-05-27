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Мероприятия

Компания COMOLY® стала участником выставки "WIRE RUSSIA-2019"

WIRE, WIRE RUSSIA 2019, COMPOLY

WIRE, WIRE RUSSIA 2019, COMPOLY

WIRE, WIRE RUSSIA 2019, COMPOLY

Сотрудники компании COMPOLY® представили участникам и посетителям выставки «WIRE RUSSIA-2019» новые разработки и имеющийся ассортимент продукции в области производства полимерных композиций и компаундов для кабельно-проводниковой продукции. Около сотни представителей кабельных заводов посетили стенд компании в рамках выставки, которая проходит раз в два года. Другими экспонентами выставки стали представители компаний из таких стран, как Россия, Италия, США, Китай, Австрия, Германия, Турция и др.

Были проведены переговоры как с новыми игроками рынка кабельной индустрии, так и с ведущими производителями кабельно-проводниковой продукции РФ и стран СНГ. Обсуждались текущие рабочие моменты, инновационные разработки, новые потребности производителей готовой продукции и пути развития кабельной отрасли.

От лица компании COMPOLY® хотелось бы выразить глубокую благодарность всем посетителям и участникам выставки WIRE, плодотворные встречи и переговоры позволят нам расти и становиться лучше для вас!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: COMPOLY

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Эта новость часть сюжета WIRE RUSSIA 2019
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