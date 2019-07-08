Резидентам ТОСЭР «Сарапул» расширен перечень видов деятельности. Действующий перечень ТОСЭР «Сарапул» представлен 60 видами экономической деятельности. В целях оптимизации отраслевой структуры экономики Сарапула документ был дополнен 39 направлениями. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Изменения в перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов внесены Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2019 года.



В числе новых направлений: рыбоводство, добыча камня, песка и глины, производство пищевых продуктов, производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках, производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов (за исключением производства муки из зерновых культур), производство текстильных изделий, производство одежды, металлургическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство электронных и оптических изделий (за исключением производства элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) производства коммуникационного оборудования), производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, производство кабелей и кабельной арматуры, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и другие.

«Предлагаемые к развитию на территории Сарапула дополнительные виды экономической деятельности создадут привлекательные условия для реализации максимального количества инвестиционных проектов и создания рабочих мест в сферах, не связанных с градообразующей отраслью. За счет этого будет обеспечена диверсификация экономики города, но при этом мы сохраним приоритет развития обрабатывающих производств. В этом году благодаря расширению ОКВЭДов планируется к заселению еще четыре компании, деятельность которых затрагивает как сферу производства, так ИТ направление», - прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, с 2018 года в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включены 9 компаний с плановыми показателями объемов инвестиций к 2027 году – более 2,3 млрд рублей и 739 новыми рабочими местами. Планируется, что к 2028 году с введением дополнительных видов экономической деятельности в Сарапуле возможно создание 315 рабочих мест. В перспективе это снизит монопрофильность структуры экономики по занятости, обеспечит трудоустройство безработных, будет способствовать снижению оттока населения и закреплению молодежи в городе.

«Известия Удмуртской Республики»