В рамках ИННОПРОМ-2019 состоялся Российско-Турецкий Промышленный Фо

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 принял участие в Российско-Турецком Промышленном Форуме. Турецкая Республика в этом году стала страной-партнером выставки.

Турецкую экспозицию представляют более 40 турецких компаний и ведущих отраслевых ассоциаций. Среди них предприятия станкостроения и металлургии, производители электрооборудования и робототехники, разработчики аэрокосмических технологий. Всего состав турецкой делегации насчитывает более 200 человек, в числе которых учредители компаний, члены советов директоров и топ-менеджеры.

Глава Минпромторга России отметил, что в настоящий момент совместно с «Российским экспортным центром» формируется единая система продвижения экспорта. В рамках этой работы на базе торгового представительства Российской Федерации в Турецкой Республике создается группа поддержки экспорта.

Одним из приоритетов «Российского экспортного центра» является поддержка проектов, реализуемых с участием малого и среднего бизнеса. Вынужден отметить, что в этих секторах мы пока не в полной мере реализуем имеющийся потенциал взаимодействия. Поэтому на данном этапе нашего доброго партнерства считаем особенно важным способствовать вовлечению именно небольших предприятий в торгово-экономические связи России и Турции

- заявил Денис Мантуров.

Такая крупная выставка как ИННОПРОМ поможет нашим предпринимателям продемонстрировать свои возможности и найти деловых партнеров. Мы рады, что интерес российских компаний и банков к нашей экономике с каждым годом растет, и мы готовы со своей стороны оказать все необходимое содействие для комфортного сотрудничества

- сказал Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк.

Двусторонний товарооборот Российской Федерации и Турецкой Республики по итогам 2018 года увеличился на 16%, превысив 25 млрд долларов. Государства объединяют устойчивые связи в области торговли и инвестиций, в сфере промышленной кооперации. Успешно реализуются крупные совместные проекты в области металлургии, автомобилестроения, легкой промышленности, производства строительных материалов. Стороны отметили необходимость дальнейшего углубления сотрудничества и роста двустороннего товарооборота. Существенный потенциал для расширения взаимодействия есть также в авиастроении, судостроительной отрасли, сельхозмашиностроении и фармацевтике.

В ходе Российско-Турецкого Промышленного Форума были подписаны соглашение о сотрудничестве между компанией «ПСМА Рус» и турецкой компанией «Cöşkunöz Holding» о производстве и поставке автокомпонентов, соглашение между турецко-российской компанией «Колуман Руc» и ООО «Полуприцеп» по поставке 100 полуприцепов, соглашение о строительстве грузового терминала в аэропорту Казани между турецкой компанией «Kozuva Group» и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан.

Также были подписаны экспортный контракт на поставку российской ювелирной продукции в Турцию между ООО «СЭЙБИЭМ» и «HOŞHANLI KUYUMCULUK», соглашение о намерениях по развитию сотрудничества между Управляющей компанией ТОСЭР "Индустриальный парк "Кангалассы" (г. Якутск) и Торговой палатой Стамбула и соглашение в целях укрепления торгово-экономических связей между Свердловской областью Российской Федерации и Турецкой Республикой.

В ходе двусторонней встречи Министр промышленности и торговли Российской Федерации и Министр промышленности и технологий Турецкой Республики обсудили необходимые шаги для развития торговых связей и промышленной кооперации. Достигнуты договоренности о проработке наиболее актуальных вопросов, в том числе для их предметного обсуждения с участием уполномоченных ведомств в рамках 16-го заседания Смешанной Российско-Турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в конце июля 2019 г.