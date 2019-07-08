Василий Голубев: "Мы продолжим поддержку "Ростсельмаша" и будем искать новые решения"

На площадке международного промышленного форума «Иннопром» губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил сегодня, 8 июля, с президентом компании «Новое содружество» Константином Бабкиным вопросы дальнейшего развития завода «Ростсельмаш».

Константин Бабкин рассказал Василию Голубеву о долгосрочных планах развития донского завода сельхозмашиностроения. В частности, президента «Нового содружества» проинформировал главу региона о планах по расширению линейки выпускаемой «Ростсельмашем» продукции, а также о перспективах развития тракторного машиностроения.

Владелец комбайнового завода сообщил Василию Голубеву о том, что предприятие, отправившее работников в отпуск, намерено возобновить работу.

«Сейчас ситуация в сельхозмашиностроении и, в частности, в компании «Ростсельмаш» - это период ожидания объявления новых мер поддержки со стороны правительства РФ. В этом году мы несколько продлили летний отпуск для сотрудников, позже продолжим работу - силы сотрудников будут направлены на то, чтобы осуществлять ремонт, реновацию производства, создать новые производственные участки. Будем готовиться к дальнейшей работе и ожидать того, что правительство России объявит новый комплекс мер поддержки, объявит о своей новой политике в области модернизации села. Ну, и будем готовиться и дальше к активной работе в плане производства машин», - сказал, в частности, Константин Бабкин.

Донской губернатор особо подчеркнул важность сохранения социальной стабильности на предприятии.

«Это не остановка завода, а более длинный отпуск – можно так сказать. Длинный летний отпуск с сохранением заработной платы, - пояснил Константин Бабкин. - Постараемся, чтобы коллектив не пострадал – ни в плане зарплат, ни в плане численности».

Василий Голубев заявил, что правительство области намерено и в дальнейшем широко поддерживать ростовских комбайностроителей.

«Мы сохраним сложившиеся партнерские отношения, в этом нет никаких сомнений. Область оказывает поддержку «Ростсельмашу» уже много лет, и мы планируем это делать и в будущем. Для нас принципиально развитие нашего флагмана сельхозмашиностроения», - сказал донской губернатор.

Василий Голубев уверен, что требуются и новые решения, которые будут стимулировать дальнейшее развитие «Ростсельмаша».

«Мы будем внимательны к партнёрству, взаимодействию с правительством РФ в вопросах поддержки нашего предприятия. Созданные традиции, которым много десятилетий, должны продолжать работать. А в последние годы динамика была только с плюсом: и по объему инвестиций, и по объему производства, и по поддержке работников предприятия, социальном пакете. На данном этапе, в 2019 году, наша задача – найти оптимальные решения, которые обеспечат развитие сельхозмашиностроения в Ростовской области», - сказал глава региона.

Константин Бабкин поблагодарил Василия Голубева за поддержку.

«Я благодарен областному правительству за компетентную поддержку: и в плане реализации региональных программ поддержки сельского хозяйства и машиностроения, и в том плане, что губернатор поддерживает нас в коммуникациях с федеральным правительством. Важно, чтобы нас слышали и чтобы шел предметный разговор. И здесь мы очень благодарны губернатору», - особо подчеркнул глава «Нового содружества».

Напомним, за последние несколько лет производство сельхозтехники благодаря действующему в стране комплексу мер увеличилось втрое, а доля отечественных сельхозмашин на внутреннем рынке выросла с 24 до 60 процентов. На донских предприятиях сельхозмашиностроения только за последние три года создано 2,5 тысячи новых рабочих мест, а объем производства вырос более чем в два раза.

Пресс-служба губернатора Ростовской области