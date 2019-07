Грузинская энергокомпания ГГЭ подписала финансовые соглашения с Всемирным банком и Германским банком развития

Грузинской энергокомпанией – АО «Грузинская Государственная электросистема» (ГГЭ) – подписаны два финансовых соглашения с международными финансовыми структурами: Всемирным банком (World Bank) и Германским банком развития (KfW Entwicklungsbank, KfW Bank).

Подписанное с Всемирным банком кредитное соглашение на сумму $ 62 млн поможет повысить надежность электроснабжения в регионах западной части Грузии; экономическую жизнеспособность компании; а также облегчить ГГЭ доступ к долгосрочному коммерческому финансированию. Кредит будет выделен в рамках проекта по обеспечению надежности энергоснабжения и финансовому оздоровлению (Energy Supply Reliability and Financial Recovery Project), который был одобрен Всемирным банком 24 мая 2019 г. Финансирование будет осуществляться Международным банком реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), входящим в группу участников Всемирного банка.

Проект, в частности, направлен на укрепление сетевой инфраструктуры Грузии и предполагает строительство ЛЭП 500 кВ Джвари – Цхалтубо (Jvari – Tskaltubo) и ПС 500 кВ Цхалтубо. ЛЭП 500 кВ Джвари - Цхалтубо является частью масштабного проекта строительства соединения Джвари – Цхалтубо – Ахалцихе (Jvari – Tskaltubo – Akhaltsikhe) напряжением 500 кВ и протяженностью 240 км. Начало реализации проекта намечено на 2020 г., а ввод в эксплуатацию на 2022 г.

Финансирование, предоставляемое ГГЭ в соответствии с кредитным соглашением, подписанным с Германским банком развития, будет направлено на реализацию масштабных проектов строительства и реконструкции сетевой инфраструктуры грузинской энергосистемы. В частности, предусмотрена полная реконструкция сетевой инфраструктуры в регионе Кахетия. Кроме того, в целях улучшения электроснабжения грузинских потребителей за счет увеличения обменов электроэнергией с соседними странами планируется также развивать трансграничные связи. Ожидается, что проекты вступят в активную фазу в 2020 г., а завершение всех работ запланировано на 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission