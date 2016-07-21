На ИННОПРОМ-2019 обсудили особенности интеграции технологий на предприятиях

8 июля в рамках деловой программы X Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 прошла сессия «Цифровые инновации: особенности интеграции технологий на предприятиях» в тематическом треке «Инновации для промышленности». Партнёрами трека выступили компании 1С и Лаборатория Касперского.

Сегодня промышленные предприятия пытаются повысить эффективность производственных процессов за счет цифровых инноваций. При переходе к цифровому производству основным вопросом становится процесс интеграции технологий, что сопровождается доработкой продукта под нужды конкретного предприятия и развитием компетенций персонала. Встреча была посвящена взаимодействию заказчика, интегратора и производителя цифровых решений для успешного внедрения технологий, вопросу о том, какие факторы способные помочь обеспечить успешную реализацию и возможности наладить обмен опытом между предприятиями одной отрасли, использующих похожие решения.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров отметил, что «министерство ставит три задачи: это создание регуляторной среды, стимулирование разработки сквозных цифровых платформ и стимулирование их внедрения. Очень важный момент — нужно сконцентрировать те средства, которые дает национальный проект «Цифровая экономика» таким образом, чтобы из нынешнего «зоопарка» предложений выработать здравую систему».

Президент Siemens в России Александр Либеров в свою очередь обратил внимание на то, что цифровизация и автоматизация - не сама цель, а всего лишь способ увеличить эффективность предприятий. «С точки зрения компании, мы большое внимание уделяем цифровизации, автоматизации и решению стратегических задач. Цифровые решения являются непосредственной частью нашего портфолио. С точки зрения фокуса - это цифровой двойник, причем не только на этапе разработки продукта, эксплуатации, производства, но и на всем жизненном цикле, сервисном обслуживании», -подчеркнул Александр Либеров

Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров отметил сложность внедрения цифровых инноваций: «Многие компании запускают пилотные проекты по цифровизации, добиваются какого-то результата, но испытывают сложности с интеграцией различных рекламных продуктов. Важна возможность быстро переписать и адаптировать бизнес-процессы под новые инновации, которые в каком-либо участке цифровизации произошли».

Руководитель по развитию продаж систем защиты критической инфраструктуры Kaspersky Lab Андрей Суворов обратил внимание на то, что смысл технологической трансформации в том, чтобы научиться мыслить по-новому. «Данных становится очень много, на их базе информация превращается в бизнес-решения, возможно даже в полуавтоматическом режиме, поэтому важен уровень доступности данных для всех возможных аналитических движков», - рассказал Андрей Суворов.

Также в сессии приняли участие: