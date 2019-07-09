"Норникель" вложит в собственное развитие $11 млрд до 2022 года

Стратегия долгосрочного развития горно-металлургической компании "Норникель" предусматривает инвестиции в размере $11 млрд до 2022 года. Об этом сообщил во вторник старший вице-президент компании Андрей Бугров на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019.

"Стратегия долгосрочного развития до 2023 года нацелена на формирования современного, эффективного, экологически безопасного производства. Капитальные затраты с 2019 до 2022 года составят $11 млрд", - сказал он. Бугров отметил, что внедрение цифровых технологий в производственные процессы является одним из ключевых направлений стратегий.

Старший вице-президент компании также сообщил, что одной из важных инициатив компании в этой сфере является идея токенизации - оцифровки реальных активов с использованием технологии блокчейн.

"Это шаг к созданию нового глобального, прозрачного, децентрализованного рынка", - подчеркнул Бугров. По его словам, внедрение этой технологии позволит получить компании доступ к недолговому финансированию на привлекательных условиях.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.

ТАСС