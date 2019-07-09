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Мероприятия

Победителем премии "Индустрия-2019" стала группа компаний "Хевел"

Победителем премии Индустрия-2019 стала группа компаний Хевел

9 июля 2019, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИННОПРОМ-2019, ХЕВЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Лауреатом Национальной промышленной премии «Индустрия-2019» стала группа компаний «Хевел» (Новочебоксарск) за создание гетероструктурной технологии и её внедрение в промышленное производство. Вручение премии состоялось на торжественной церемонии» 8 июля в первый день работы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019.

Группа компаний «Хевел» является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. На премию был представлен фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода.  Гетероструктурная технология является гибридом кристаллической и тонкопленочной технологий производства солнечных элементов.

Сейчас солнечные модули "Хевел" по эффективности входят в топ-5 мировых производителей. В 2018 году предприятию была присуждена премия правительства Российской Федерации в области качества.

В этом году на премию «Индустрия» были поданы заявки от 70 компаний, по формальным признакам отбор прошли 59 предприятий.

 В число номинантов вошли пять компаний —«С-ИННОВАЦИИ» (Москва, продукт —  провод второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников), группа компаний «ХЕВЕЛ»,   «Челябинский цинковый завод» ( разработка и промышленная реализация технологии производства металлического индия высокой чистоты) «Северсталь Менеджмет» (гибкие непрерывные трубы,  заменяют традиционные сборные бурильные трубы при работах внутри скважин, «Нижегородполимерстрой» ( полимерпесчаные изделия – композитные изделия нового поколения из вторичного полимера ПВД) 

Национальная промышленная премия «Индустрия» учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.

 

"Эксперт"

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