ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" 78 лет

9 июля ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» отмечает 78-ую годовщину. За это время завод прошел большой путь развития от небольшого производства до одного из флагманов кабельной промышленности. Предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». В 2013, 2014, 2015 и 2016 годах ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» признавался лучшей компанией по группе «Нефтепогружной кабель» по итогам опроса среди предприятий нефтегазового комплекса, организованного Комитетом Государственной Думы по энергетике. Завод входит в список 1000 лучших предприятий России по финансовой эффективности.

Завод активно работает по программе импортозамещения, предлагая на рынке качественные аналоги собственного производства. Сечение, толщина изоляции и оболочки, качество брони и экрана кабелей и проводов строго соответствует требованиям ГОСТ. При производстве продукции предприятие использует только качественное первичное сырье. Вся продукция имеет полный набор сертификатов и одобрений.

Цель предприятия – стать одной из самых успешных компаний в России. Для достижения этой цели команда завода сосредоточилась на основных направлениях: максимальное удовлетворение рынка, использование передовых технологий и социальная защищенность коллектива. Сотрудники компании конструируируют и внедряют в производство экологически безвредную и ресурсосберегающую продукцию, чтобы защитить окружающую среду, людей и природу.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – преданный партнер, который разделяет радость и успех своих клиентов. Завод приобретает доверие и уважение заказчиков благодаря использованию инноваций и самосовершенствованию. ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» будет в дальнейшем прикладывать все усилия для удовлетворения запросов потребителей и благодарит всех партнеров за сотрудничество.