Системный оператор прогнозирует рост потребления мощности в ОЭС Урала в осенне-зимний период – сообщил руководитель ОДУ Урала на заседании Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

8 июля в Кургане под руководством министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020 г. в Уральском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев, руководители электроэнергетических компаний и региональных органов власти.

Генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) Владимир Павлов выступил с докладом о прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме Урала (ОЭС Урала) и ходе подготовки региональных энергосистем к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).

По состоянию на 27.06.2019 нарастающим итогом с начала 2019 года по ОЭС Урала наблюдается снижение потребления электроэнергии на 0,6 % относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил генеральный директор ОДУ Урала. Однако по прогнозу Системного оператора объем потребления электроэнергии в ОЗП 2019/2020 года в ОЭС Урала может на 2,6 % превысить потребление в прошлом ОЗП и достичь 143,5 млрд кВт•ч. Прогнозируется также увеличение максимального уровня потребления мощности в осенне-зимний период на 2,3% – до 37 399 МВт.

«Прогнозируемый рост максимума потребления мощности в ОЭС Урала связан с ожидаемым приростом потребления мощности существующих потребителей, а также с присоединением в Тюменской энергосистеме потребителей, работающих изолированно», – отметил он.

Владимир Павлов сообщил, что с начала 2019 года в ОЭС Урала введено в работу несколько важных электросетевых объектов класса напряжения 220 кВ в Тюменской энергосистеме: подстанция Пихтовая с двухцепной воздушной линией электропередачи (ВЛ) Демьянская – Пихтовая, подстанция Лянтинская с ВЛ Пихтовая – Лянтинская и подстанция Протозановская

с линиями Пихтовая – Протозановская и Протозановская – Лянтинская. Ввод новых электросетевого оборудования обеспечил возможность технологического присоединения к электрическим сетям объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств и собственной генерации компании «РН-Уватнефтегаз», осуществляющей разведку и добычу углеводородов и потребителей Тобольского энергорайона Тюменской энергосистемы.

Генеральный директор ОДУ Урала завершил доклад обзором предстоящих событий в Объединенной энергосистеме Урала. Так, до конца 2019 года в ней планируется ввод ряда электросетевых объектов 220 кВ, позволяющих обеспечить электроснабжение потребителей нефтегазодобывающей и строительной отраслей, цветной металлургии и сельского хозяйства.

В числе основных потребителей – нефтеперекачивающие станции нефтепровода Заполярье-Пурпе компании «Транснефть – Сибирь» в Тюменской области и Томинский ГОК на Южном Урале.

В завершении доклада Владимир Павлов отметил, что по состоянию на 1 июля текущего года диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» на территории Уральского федерального округа выполняются все основные показатели готовности к работе в ОЗП 2019/2020 г.