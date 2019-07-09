Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров рассказал о препятствиях для развития цифровизации в промышленности

Одним из ключевых препятствий для быстрого развития цифровизации в российской промышленности является недостаточное количество рабочих кадров, обладающих цифровыми навыками. Об этом акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров рассказал на пленарной сессии «Промышленность будущего: потенциал для роста в новых цифровых технологиях и организационных моделях», которая прошла в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019.

На пленарной сессии под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова представители власти, экспертного и бизнес-сообщества обсудили перспективы цифровизации российской промышленности.

— Если говорить о препятствиях, которые мешают более быстрым темпам проникновения цифровизации в российскую промышленность, ключевое значение имеют цифровые навыки, поскольку любой технологический прорыв требует высококвалифицированной рабочей силы. Несмотря на традиционные преимущества в теоретической науке, российская образовательная система недостаточно гибка, чтобы отвечать требованиям цифровой трансформации во всех сферах экономики. Наблюдается несоответствие между темпами изменений и способностью развивать системы обучения, повышения квалификации и управления. Новые технологии создают совершенно новые виды рабочих мест, которые потребуют сочетания цифровых компетенций и soft skills, таких как критическое мышление, решение проблем, аналитика данных. Именно поэтому восемь лет назад Группа ЧТПЗ создала корпоративную образовательную программу подготовки высококвалифицированных рабочих «Будущее Белой металлургии», инвестировав в нее более 900 млн рублей, — рассказал акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Образовательная программа Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» реализуется в формате государственно-частного партнерства в Свердловской и Челябинской областях, а также Республике Татарстан. Обучение по программе основано на дуальной модели образования, где 40% учебного времени занимает теория, а 60% — практика на высокотехнологичных производствах Группы ЧТПЗ и современных лабораторных комплексах. Студенты обучаются по таким компетенциям как «Робототехника», «Мехатроника», «Промышленное 3D-моделирование». В рамках тенденции мультискилинга, каждый выпускник программы осваивает 2-3 рабочих специальности. Постоянное участие в международных чемпионатах WorldSkills позволяет студентам соответствовать самым современным требованиям рабочих профессий.

В 2019 году Группа ЧТПЗ первой в российском среднем профессиональном образовании начинает внедрение инновационной цифровой образовательной платформы, безвозмездно предоставленной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Апробация этой образовательной платформы в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начинается в наступающем учебном году в пяти субъектах РФ при поддержке ПАО «Сбербанк России» и Агентства стратегических инициатив. Группа ЧТПЗ подключилась к этому проекту по собственной инициативе — с мая 2019 года компания начала разработку материалов и оценочных метрик платформы в соответствии с учебным планом корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», а также обучение преподавателей работе на платформе. С сентября 2020 года 500 студентов 1 и 2 курсов «Будущего Белой металлургии» в Первоуральске будут учиться с использованием платформы, а в 2020-2021 годах Группа ЧТПЗ планирует внедрить платформу во всех региональных колледжах образовательной программы. Инновационная цифровая образовательная платформа позволит реализовать на базе программы «Будущее Белой металлургии» методику результативного образования, основанную на достижении каждым учеником запланированных целей. В перспективе компания сможет использовать эту образовательную платформу также для профессиональной переподготовки кадров.

Отметим, что в Первоуральске, где появился первый проект «Будущее Белой металлургии» на базе градообразующего предприятия Первоуральский новотрубный завод (входит в Группу ЧТПЗ), создана уникальная экосистема обучения и воспитания, начиная с детского сада и заканчивая службой в подшефной воинской части и получением высшего образования без отрыва от производства.