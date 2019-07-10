Эстонский Elering оценил динамику цен на электроэнергию в июне 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в июне 2019 г. по сравнению с маем выросла на 2,69% до € 43,46 за МВт*ч. Незначительное повышение цен зафиксировано также в Латвии и в Литве – с € 44,28 и € 44,11 соответственно до € 44,65. В Финляндии цена снизилась на 22,92% – до € 30,71. Системная цена Nord Pool упала на 26,56% и составила € 27,96 за МВт*ч.

Трансграничные перетоки электроэнергии между Эстонией и Финляндией в основном были направлены из Финляндии в Эстонию и только в течение 17 часов – из Эстонии в Финляндию. Доступная для торговли пропускная способность сечения в направлении Эстонии была загружена в среднем на 82%, Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией в ≈91% времени были направлены из Эстонии в Латвию и в ≈8% времени – из Латвии в Эстонию, в остальное время торговля не осуществлялась. Пропускная способность сечения в направлении Латвии была загружена в среднем на 52%, ее полное использование наблюдалось в течение 47 часов. С учетом сделок на рынке Nord Pool, заключенных в последний торговый день июня 2019 г., средняя цена за 1 МВт*ч в июне в эстонской ценовой зоне планируется на уровне € 32,33. Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в июне 2019 г., составили около € 4,5 млн.

Официальный сайт Elering