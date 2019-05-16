Искусственный гром защищает высоковольтные ЛЭП "Псковэнерго" от птиц

Предварительные итоги работы звукового отпугивателя птиц на высоковольтных линиях электропередачи подведены в филиале «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Оборудование используется с 2017 года на территории ответственности «Южных электрических сетей» предприятия. За два года использования звукового отпугивателя на высоковольтных ЛЭП инцидентов с крупными птицами не зафиксировано, при этом оборудование используется в дополнение к традиционным противоптичьим защитным устройствам.



Отпугиватель работает на участках линиях 110 кВ, где существует наибольшая вероятность появления аистов и других крупных птиц. Устройство отпугивает птиц звуками, имитирующими раскаты грома. Таким образом энергетики предотвращают гибель пернатых и защищают линии электропередачи от инцидентов, которые могут привести к технологическим нарушениям. Звуковой импульс отпугивателя распространяется на расстояние до 2 километров. Как отмечают специалисты, оборудование работает в безлюдной местности, так что искусственный гром населению не мешает. Звуковой отпугиватель крепится на опоре ЛЭП и, в зависимости от выбранного режима работы и установленной частоты звуковых импульсов, может автономно работать до трех недель.



Звуковой отпугиватель используется в комплексе с традиционными средствами защиты ЛЭП от птиц. Это «ежи» из металлической проволоки, которые монтируются в местах крепления гирлянд изоляторов, и тарельчатые козырьки - «экраны», которые крепятся над подвесной изоляцией и защищают энергооборудование не только от аистов, но и от более мелких птиц. Ежегодно такие противоптичьи устройства обновляются при текущих и капитальных ремонтах линий.