"Россети Тюмень" добавили мощности объектам подразделения "НОВАТЭК"

Специалисты филиала «Северные электрические сети» компании «Россети Тюмень» (новый бренд АО «Тюменьэнерго») присоединили к сетям предприятия объект ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Под напряжение поставлены две ячейки по 10 кВ подстанции 110/10 кВ «Ева-Яха» для технологического присоединения административно-бытового комплекса одного из градообразующих предприятий Нового Уренгоя.

АБК подразделения «НОВАТЭК» предусматривает максимальную мощность потребления электроэнергии свыше 2 МВт, что составит около 1,5 млн кВт*ч в месяц. Как отметила Олеся Веснина, начальник отдела реализации услуг, учета электроэнергии и взаимодействия с клиентами филиала «Северные электрические сети», присоединенный к энергосистеме АБК с подземной парковкой – знаковый для Нового Уренгоя объект.

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» – газодобывающее предприятие, работающее на перспективном Юрхаровском нефтегазоконденсатном месторождении, расположенном в Тазовском и Надымском районах ЯНАО. Присоединение этого потребителя увеличит объем полезного отпуска Северных электрических сетей», – добавила Олеся Веснина.

ПС 110/10 кВ «Ева-Яха» более тридцати лет снабжает электричеством северную часть Нового Уренгоя. Эта часть города постоянно растёт: с каждым годом здесь всё больше становится различных промышленных и административных объектов. Поэтому специалисты Северных электрических сетей следят за тем, чтобы на ПС «Ева-Яха» всегда был потенциал для присоединения новых потребителей.