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Встречи

Юрий Маневич: "Необходима дальнейшая консолидация электросетевых компаний"

Юрий Маневич: Необходима дальнейшая консолидация электросетевых компаний

10 июля 2019, 09:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго , Россети

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич провёл совещание c членами Ассоциации профессиональных инвесторов и представителями ПАО «Россети»

Участники совещания обсудили необходимость выработки и реализации эффективной стратегии развития холдинга, основными элементами которой должны стать ориентация на цифровизацию и внедрение интеллектуальных систем управления, повышение прозрачности отчетности, снижение дебиторской задолженности, улучшение кадровой политики.

Юрий Маневич отметил, что Минэнерго России также как и частные инвесторы заинтересованы в повышении инвестиционной привлекательности компаний ТЭК России. 

Замглавы энергетического ведомства отдельно отметил необходимость совершенствования корпоративных процедур и реальных действий, направленных на надежное функционирование электросетевого комплекса, как главной задачи, стоящей перед любой компанией ТЭК.

Компания: Министерство энергетики РФ

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