Юрий Маневич: "Необходима дальнейшая консолидация электросетевых компаний"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич провёл совещание c членами Ассоциации профессиональных инвесторов и представителями ПАО «Россети».

Участники совещания обсудили необходимость выработки и реализации эффективной стратегии развития холдинга, основными элементами которой должны стать ориентация на цифровизацию и внедрение интеллектуальных систем управления, повышение прозрачности отчетности, снижение дебиторской задолженности, улучшение кадровой политики.

Юрий Маневич отметил, что Минэнерго России также как и частные инвесторы заинтересованы в повышении инвестиционной привлекательности компаний ТЭК России.

Замглавы энергетического ведомства отдельно отметил необходимость совершенствования корпоративных процедур и реальных действий, направленных на надежное функционирование электросетевого комплекса, как главной задачи, стоящей перед любой компанией ТЭК.