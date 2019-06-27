"Холдинг Кабельный Альянс" представил на Иннопроме огнестойкий кабель

«Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК, представил свои новые разработки на X международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». В частности, на стенде ХКА представлена голографическая витрина, которая продемонстрировала уникальные свойства нового кабеля торговой марки «Кольчуга».

Главное преимущество усовершенствованной конструкции, выпускаемой в Кольчугино – высокая огнестойкость. Изоляция и оболочка нового кабеля изготовлены из кремнийорганической резины, которая под воздействием пламени превращается в защитный керамический слой. Это исключает соприкосновение токопроводящих жил и риск короткого замыкания. Кроме того, новая конструкция имеет низкое дымо- и газовыделение, а продукты горения не содержат соединений хлора, что снижает их опасность для человека и вычислительной техники. При пожаре кабель ТМ «Кольчуга» может поддерживать работу аварийно-спасательных и других систем в течение четырех часов.

Дополнительное преимущество новой конструкции – высокая гибкость и уменьшенные габариты. Это позволяет монтировать большее количество кабелей в пучке, облегчает работу в стесненных условиях и дает заказчику существенную экономию. К тому же кабель ТМ «Кольчуга» устойчив к воздействию смазочных масел, плесневых грибов и т.д. Немаловажно, что кремнийорганическая резина производится на томском заводе «Сибкабель», также входящем в ХКА. Таким образом, речь идет о 100% импортозамещении.

Еще одна голографическая витрина, представленная ХКА, демонстрирует процесс проверки сопротивления токопроводящей жилы, от которого напрямую зависит качество и безопасность кабеля. Если сопротивление ТПЖ не соответствует ГОСТ, это приводит к нагреву кабеля, повреждению изоляции, короткому замыканию и пожару. Контроль за жилой на заводах ХКА начинается на этапе скрутки, что позволяет исключить брак уже на первых стадиях производственного процесса. Кроме этого, гостей стенда ХКА приглашают в виртуальный тур по лаборатории кольчугинского завода «Электрокабель». С помощью VR-очков любой желающий может стать свидетелем процесса контроля качества материалов и готовой продукции на ЭКЗ.

Помимо кабельной продукции, на выставке представлена посуда торговой марки «Кольчугинский мельхиор», история которой насчитывает более 120 лет. Продуктовая линейка включает в себя более 300 различных видов подстаканников, 13 коллекций столовых приборов в различных исполнениях, а также различную посуду и аксессуары.