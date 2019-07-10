Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 2019 года.

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной по 20 субъектам РФ, энергетиками было выявлено более 5 тысяч фактов незаконного потребления электрической энергии. Общий объем хищений составил порядка 94 миллионов кВт*ч. на более чем 300 миллионов рублей. Компании принимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа. Кроме того, по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, выявленным блоком безопасности Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», направлялись заявительские материалы в правоохранительные органы.

«С июня 2019 года ужесточена ответственность за хищения электроэнергии. Это очень правильное и своевременное решение. Пришло время кардинальных мер. Как показывает практика, действия недобросовестных потребителей подрывают надежность электроснабжения целых населенных пунктов, те общественно опасны. Мы, как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно» – подчеркнул генеральный директор Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении незаконного потребления элекроэнергии. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители-физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч рублей.