"Ростелеком" в Республике Алтай ускоряет работы по установке бесплатного Wi-Fi в малых селах

«Ростелеком» планирует досрочно завершить федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» в 2019 году и приступает к масштабному подключению социальных объектов в рамках программы «Цифровая экономика». Об этом оператор сообщил на заседании правительства Республики Алтай с участием врио губернатора региона Олега Хорохордина и заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова.

«Ростелеком», как исполнитель программы «Устранение цифрового неравенства» должен к 2020 году построить и запустить точки доступа к беспроводному интернету в 53 малых селах региона. В 2016–2018 годах компания организовала услугу в 13 населенных пунктах: села Верх-Карагуж, Подгорное, Усть-Муны Майминского района, Каракол и Хабаровка Онгудайского района, Узнезя и Усть-Сема Чемальского района и в других. В 2019 году оператор выполнил строительно-монтажные работы еще в 13 селах Онгудайского, Чемальского и Чойского районов.

Олег Хорохордин, врио главы республики: «Уверен, что благодаря реализации мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и программе по устранению цифрового неравенства нам удастся провести интернет в те населенные пункты, где его еще нет. Надеюсь, что за интернетом придут и другие операторы связи».

В течение лета «Ростелеком» построит волоконно-оптические линии связи до сел Баштала и Березовка Усть-Коксинского района. Жители населенных пунктов смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi без ограничения объема трафика уже в сентябре 2019 года. Еще в 25 селах республики оператор ведет проектно-изыскательные работы для оценки объемов и принятия технического решения.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: «Работы идут в тяжелых условиях горной местности. Чтобы определить участки строительства оптической сети, наши специалисты проезжают десятки километров на лошадях. Несмотря на сложности рельефа, мы планируем завершить работы на год раньше срока: в оставшиеся по проекту 27 малых сел построим оптику в 2019 году».

Для организации коллективных точек доступа к скоростному интернету в 53 малых селах республики «Ростелеком» построит 727 км оптических линий связи.

На заседании правительства оператор также сообщил о начале строительных работ по федеральной программе «Цифровая экономика», в рамках которой в середине июня компания выиграла аукцион федерального Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций на подключение к интернету социальных объектов. Регион вошел в проект в числе первых 14 субъектов РФ.

По условиям госконтракта оператор должен в течение трех лет организовать доступ в интернет для 269 социальных учреждений. В федеральную программу включены органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции и Росгвардия. Для выполнения всего объема работ «Ростелеком» проложит дополнительно 303 км волоконно-оптических линий связи.